Energie : Wärme Hamburg verkraftet Trennung von Vattenfall besser

Der kommunale Versorger Wärme Hamburg hat die Trennung vom Vattenfall-Konzern besser verkraftet als gedacht.

Hamburg | Die Trennungskosten hätten deutlich unter den Planzahlen gelegen, berichtete Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) als Aufsichtsratsvorsitzender des 2019 in kommunale Hand zurückgeführten Unternehmens am Mittwoch. Unter dem Strich verbucht Wärme Hamburg daher statt des erwarteten Verlusts von 38,6 Millionen Euro am Ende des Jahres 2020 nur ein Minus von ...

