Parteien : Wadephul soll Spitzenkandidat der Nord-CDU werden

Die Nord-CDU soll nach dem Willen des Landesvorstands erneut mit Johann Wadephul an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Kiel | „Erstmals legen wir als CDU-Landesverband eine Liste im Reißverschlussverfahren vor, bei dem sich Frauen und Männer auf den Plätzen abwechseln“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther am Mittwoch. Auf den weiteren Plätzen des Listenvorschlags für die Landesvertreterversammlung am 12. Juni in Neumünster folgen Astrid Damerow aus Nordfrieslan...

