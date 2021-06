Parteien : Wadephul führt CDU als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl

Zum vierten Mal führt Johann Wadephul die Nord-CDU als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl.

Neumünster | Der 58-Jährige erhielt bei seiner Wahl auf einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Neumünster 198 Stimmen. Gegen den Bundestagsabgeordneten stimmten 15 Delegierte. Drei weitere enthielten sich. Die Union gehe im Norden mit einer „zum Teil erneuerten, aber erfahrenen Truppe“ in den Wahlkampf, sagte Wadephul. In der Partei herrsche wieder Aufbruc...

