Musik : Wacken-Gründer ziehen positive Bilanz

Die Veranstalter des Musikfestivals «Wacken Open Air» haben sich kurz vor Beginn der letzten Konzerte zufrieden mit dem Verlauf gezeigt. «Ihr habt uns geholfen, die geilste Party des Jahres zu kreieren», sagte Wacken-Mitgründer Thomas Jensen zu den Besuchern und Einsatzkräften. «Die letzten Jahre waren eine Katastrophe für die gesamte Festivallandschaft», erklärte der zweite Wacken-Gründer, Holger Hübner, am Samstag. Regen habe vieles erschwert. In diesem Jahr war es aber trocken. «Wir haben so ein Wetter noch nie gehabt. Aufbau trocken, Festival trocken, Abbau trocken - mehr geht nicht.»

von dpa

04. August 2018, 18:29 Uhr

Auch die Sicherheitskräfte und Helfer zogen eine durchweg positive Bilanz. Die Polizei sprach von einem «tiefenentspannten» Einsatz. Zudem sei die Zahl der Diebstähle im Vergleich zum vergangenen Jahr gesunken. So habe etwa die Festnahme von vier mutmaßlichen Dieben am Freitag dazu geführt, dass auf einen Schlag weniger Wertsachen geklaut wurden. Konkrete Zahlen nannte die Polizei am Samstag nicht.

Der Rettungsdienst half bis Samstagabend nach eigenen Angaben 3400 Menschen auf dem Gelände und im Sanitätszelt. Rund 150 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, es habe aber keine schwerwiegenden Verletzungen gegeben. Viele seien etwa zur Röntgenkontrolle gebracht worden, da dies auf dem Gelände nicht möglich gewesen sei, hieß es.

Für den Samstagabend waren die letzten Konzerte geplant. Am Sonntag wird mit der Abreise der meisten Teilnehmer gerechnet. Laut den Veranstaltern kamen in diesem Jahr 75 000 Menschen zu dem Festival.