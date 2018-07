Freizeit : Wacken-Gelände hat seine Tore geöffnet: Anreise beginnt

Das Metal-Mekka «Wacken Open Air» (WOA) hat seine Tore geöffnet. Bereits am Montag seien geschätzt mehr als 15 000 Besucher eingetroffen, teilten die Veranstalter mit. Die nächste große Anreisewelle stehe heute ab 12.00 Uhr bevor. Dabei beginnt das Festival offiziell erst am Donnerstag, wenn alle Bühnen bespielt werden. Inoffizieller Startschuss ist der traditionelle Auftritt des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Wacken genannt «W:O:A Firefighters» am Mittwoch (15.45 Uhr).

von dpa

31. Juli 2018, 00:16 Uhr

Insgesamt werden wieder 75 000 zahlende Fans in der kleinen schleswig-holsteinischen Gemeinde erwartet. Bei der 29. Auflage des Festivals stehen nach Veranstalterangaben knapp 200 Bands auf der Bühne. Der erste Headliner, die britische Band «Judas Priest», soll am Donnerstag auf der «Harder» Bühne auftreten. Die Polizei geht auch in diesem Jahr von einem weitgehend friedlichen Verlauf aus.