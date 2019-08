Freizeit : Wacken-Festival: Halbzeit mit Slayer und Within Temptation

von dpa

02. August 2019, 05:31 Uhr

Das Metal-Festival Wacken Open Air geht heute in die nächste Runde. Auf den großen Bühnen in der schleswig-holsteinischen Gemeinde treten unter anderem Within Temptation (19.30 Uhr) und die Trash-Metal-Pioniere Slayer (22.45 Uhr) auf. Neben den Konzerten der Heavy-Metal-Größen bietet das Festival auch Kurioses wie Metal Yoga, Metal Karaoke oder Schwertkämpfe an. Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt und ist mit rund 75 000 Besuchern seit knapp einem Jahr ausverkauft.