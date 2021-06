Polizei : Wacken bekommt wieder eine Polizeistation

Die Gemeinde Wacken im Kreis Steinburg, Veranstaltungsort des weltweit größten Heavy-Metal-Festivals, erhält wieder eine Polizeistation.

Kiel | Wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch mitteilte, wird auch die ebenfalls in der vergangenen Wahlperiode geschlossene Polizeistation in Oststeinbek (Kreis Stormarn) am Hamburger Rand wiedereröffnet. „Diese Regierung steht für eine bürgernahe Polizei“, erklärte Sütterlin-Waack. „Deshalb war eine unserer ersten Amtshandlungen in...

