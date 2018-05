Tourismus : Wachsaison der DLRG an Stränden beginnt

von dpa

15. Mai 2018, 02:13 Uhr

An Schleswig-Holsteins Stränden beginnt heute die Wachsaison der DLRG. In den Tagen zuvor hätten die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer die Wachtürme und Wachhäuschen aufgerüstet, sagte der Leiter der Station Haffkrug-Scharbeutz, Christoph Niemann. Das Datum für den Start wurde bereits im Winter festgelegt. Da habe noch niemand ahnen können, dass Anfang Mai bereits Badewetter herrsche, sagte er. Die Station Haffkrug-Scharbeutz ist für einen knapp 20 Kilometer langen Strandabschnitt zwischen Sierksdorf und Timmendorfer Strand-Niendorf zuständig. Damit ist sie eine der größten der insgesamt 50 Wachstationen in ganz Schleswig-Holstein. Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer kommen aus ganz Deutschland. Jeder von ihnen bleibt rund drei Wochen im Norden.