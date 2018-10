Handball : Vranjes auch nicht mehr ungarischer Handball-Nationaltrainer

Ljubomir Vranjes ist nach seiner Freistellung als Chefcoach von Telekom Veszprem auch nicht mehr für die ungarische Handball-Nationalmannschaft verantwortlich. Das teilte der nationale Verband am Freitag mit. Der ehemalige Flensburger Trainer Vranjes und sein Assistent Björn Sätherström, der ebenfalls nicht mehr für Rekordmeister Veszprem tätig ist, hätten die Ungarn eigentlich auch bei der Weltmeisterschaft im Januar in Deutschland und Dänemark betreuen sollen. Wer die Mannschaft am 24. Oktober in das EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei und darüber hinaus führt, ist nicht bekannt.

von dpa

05. Oktober 2018, 18:56 Uhr

Unterdessen hat sich Vranjes auch selbst zu Wort gemeldet: «Die Ehe mit Veszprem hat nicht so funktioniert, wie wir alle es gewollt haben», teilte der 45-jährige Schwede, der die SG Flensburg-Handewitt 2014 zum Sieg in der Champions League geführt hatte, auf seinem Instagram-Account mit. «Nach zwölf Monaten Arbeit mit dem Team haben wir neun Spiele verloren. Aber wir hatten in dieser Zeit auch große Siege und große Spiele.»