Arbeitsmarkt : Vorstellung von Hilfen für arbeitslose Alleinerziehende

Die Arbeitsagentur Nord rückt die oft schwierige Situation von Alleinerziehenden auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein in den Fokus. Über maßgeschneiderte Angebote wollen die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, und der Geschäftsführer des Jobcenters Kiel, Karsten Böhmke, heute in der Landeshauptstadt informieren. «Besonders wichtig ist für mich, dass wir die Rahmenbedingungen für alleinerziehende Arbeitslose verbessern», betonte Haupt-Koopmann vor dem Pressegespräch. Betroffen seien überwiegend Frauen.

von dpa

29. August 2018, 03:48 Uhr

Von aktuell 6800 alleinerziehenden Arbeitslosen in Schleswig-Holstein (Juli 2018) sind 6300 Frauen - also 92,6 Prozent. «Viele von ihnen brauchen unterstützende, auf ihre Situation hin zugeschnittene Angebote, um den Weg zurück in die Arbeitswelt zu meistern», sagte Haupt-Koopmann.

Im Juli waren in Schleswig-Holstein 84 400 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent. Die Augustzahlen werden an diesem Donnerstag bekanntgegeben.