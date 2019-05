Wahlen : Vorläufiges Endergebnis: Grüne gewinnen Europawahl

Die Grünen sind aus der Europawahl in Hamburg laut Hochrechnung mit 30 Prozent Stimmenanteil als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Landesvorsitzende Anna Gallina sprach am Sonntagabend von einem sensationellen Erfolg. «Unser historisch bestes Ergebnis bei einer Europawahl ist gleichzeitig der Auftrag für die historisch größte Aufgabe: die Bewältigung der Klimakrise», sagte sie. Die Grünen wollten den Auftrag annehmen, «denn es ist höchste Zeit zu handeln, in Europa und in Deutschland».

von dpa

26. Mai 2019, 23:38 Uhr

Die Grünen sind laut vorläufigem amtlichen Endergebnis bei der Europawahl in Hamburg deutlich stärkste Kraft geworden. Wie der Landeswahlleiter am Sonntagabend mitteilte, überholten sie mit 31,2 Prozent die Sozialdemokraten, die nur noch auf 19,8 Prozent kamen. Auf die CDU entfielen demnach 17,7 Prozent, die Linke kam auf 7,0, die AfD auf 6,5 und die FDP auf 5,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent.