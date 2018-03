Unfälle : Vorfahrt genommen: Motorradfahrer stirbt

von dpa

10. März 2018, 10:40 Uhr

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Samstagmorgen in Hamburg-Wandsbek mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Autofahrer nach links ab und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer starb einem Sprecher zufolge noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin (19) wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die drei 19 Jahre alten Insassen des Wagens seien ebenfalls verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Straße war für rund fünf Stunden gesperrt.