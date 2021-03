Gesundheit : Vor Schulöffnung: Inzidenz auf höchsten Stand seit Januar

Ausgerechnet kurz vor Schulöffnungen in Hamburg steigen die Corona-Zahlen wieder deutlich an. Die für Lockerungen oder Verschärfungen wichtige Inzidenz klettert auf 86,7. Der Schulsenator sieht aber die Inzidenz alleine auf Dauer nicht als Richtschnur.

Hamburg | Drei Tage vor der geplanten teilweisen Schulöffnung ist die Corona-Inzidenz in Hamburg auf den höchsten Stand seit Ende Januar gestiegen. Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen kletterte am Freitag auf 339 - das waren 36 mehr als am Vortag und 116 mehr als am Freitag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Inzidenz, also die...

