Fußball : Vor Heimspiel gegen Kiel: Heidenheim hofft auf Kleindienst

Heidenheim an der Brenz | FC Heidenheim hofft für das Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf einen Einsatz von Torjäger Tim Kleindienst. Nach seinen Problemen am Sprunggelenk stieg der 25-Jährige am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein. „Ich bin gespannt, wie es bei ihm im Abschlusstraining aussehen wird, wie er die Belastung verkraftet hat“, sagte...

