Basketball : Vor Braunschweig-Spiel: Towers arbeiten an mehr Konstanz

Die Hamburg Towers treffen in der Basketball-Bundesliga binnen drei Tagen zweimal auf die Löwen Braunschweig.

Hamburg | Obwohl mehr als die Hälfte der Saison bereits absolviert ist, kommt es erst am Mittwoch (19.00 Uhr) zum ersten Duell mit den Niedersachsen. Am Samstag messen sich die Hanseaten in Braunschweig erneut wieder mit dem Team, dessen Inhaber NBA-Profi Dennis Schröder ist. Das für den 31. Januar geplante Hinrundenspiel war wegen eines Corona-Falls bei den Lö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.