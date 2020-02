Bürgerschaft : Von Treuenfels: Lindner muss für Kemmerich-Rücktritt sorgen

Die Spitzenkandidatin der FDP zur Bürgerschaftswahl in Hamburg hat den Umgang des Bundesvorsitzenden Christian Lindner mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen kritisiert. Der mit den Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Regierungschef gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich müsse «schleunigst zurücktreten», sagte Anna von Treuenfels-Frowein am Donnerstag. «Und ich erwarte auch von unserer Parteiführung, dass sie eingreift und ihn dazu bringt, dass er es tut.»

06. Februar 2020, 12:44 Uhr

Sie zeigte sich enttäuscht, dass eine eindeutige Positionierung bislang ausgeblieben sei. «Mich nervt das aus tiefster Überzeugung heraus, dass man nicht sofort sich davon abkehrt (...) Aber ich habe die große Hoffnung und auch die Erwartung - Christian Lindner ist ja nicht nur eine Einzelperson, sondern er muss ja auch die Partei irgendwie zusammenhalten, dass er diesen Auftrag erfüllt.»

Kemmerich sei «kein liberaler Ministerpräsident», sagte von Treuenfels. Sie distanziere sich in aller Deutlichkeit. «Und das tue ich nicht, um hier die Hamburg-Wahl zu retten, sondern das tue ich aus voller Überzeugung.» Der Schaden, den die Wahl Kemmerichs für die Hamburger Liberalen bei der Wahl am 23. Februar bedeute, sei noch gar nicht abzusehen. In letzten Umfragen wurde die FDP in Hamburg bei sechs Prozent gesehen.