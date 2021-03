Parteien : Von Treuenfels-Frowein will für den Bundestag kandidieren

Bei der Bürgerschaftswahl trat sie als Spitzenkandidatin an. Während ihre FDP aber an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, holte Anna von Treuenfels-Frowein ein Direktmandat. Nun zieht es sie offenbar nach Berlin.

Hamburg | Die FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein will in den Bundestag. „Ich habe mich entschlossen, für den Listenplatz zwei der Hamburger FDP zur Bundestagswahl zu kandidieren“, sagte die 58-Jährige. „Ich kann so meine langjährige Erfahrung in der Hamburger Landespolitik, meine Bekanntheit in der Stadt und auch meine Vernetzung in Berlin...

