Parteien : Von Sayn-Wittgenstein neue Vorsitzende der Nord-AfD

Harsche Worte, Kritik am Vorstand und zähe Verfahrensdebatten: Die Nord-AfD tut sich schwer mit einem Neuanfang an der Parteispitze. In den Diskussionen fallen böse Worte. Elf Wochen vor der Bundestagswahl zeigt die Landespartei ein zerstrittenes Bild.