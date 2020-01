Unfälle : Von Autos erfasst: Zwei verletzte Fußgänger in Hamburg

Avatar_shz von dpa

05. Januar 2020, 14:34 Uhr

In Hamburg sind zwei Fußgänger von Autos erfasst und verletzt worden. Eine 62-Jährige erlitt am Freitagabend mehrere Knochenbrüche, als sie in Bergedorf vom Auto eines 80-Jährigen erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war demnach auf der Straße unterwegs gewesen. Etwa zur gleichen Zeit erfasste ein Auto am Langenhorner Markt einen Menschen. Weitere Details konnte die Polizei am Abend noch nicht nennen. Den Angaben zufolge bestand bei beiden Fußgängern keine Lebensgefahr. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.