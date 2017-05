Tiere : Vom Flug-Knutt zum Brut-Knutt: Küstenvögel ziehen in Arktis

vergrößern 1 von 1 Foto: Db Hans-Wilhelm Grömping 1 von 1

Die Knutts kamen vor drei Wochen aus ihren Winterungsgebieten in Westafrika in die Region. «Seitdem ist fressen, fressen, fressen angesagt», sagte Hendrik Brunckhorst von der Nationalparkverwaltung. Bei Hochwasser rasten sie auf den Salzwiesen und Sandbänken des Nationalparks. Für den Weiterflug in die arktischen Brutgebiete müssen sie ihr Körpergewicht von 120 auf 240 Gramm verdoppeln. Das bedeutet eine tägliche Gewichtszunahme um drei bis fünf Prozent. Dann wird aus dem Fress-Knutt wieder der Flug-Knutt, sagte Brunckhorst. Vor und auch während des weiten Fluges baue der Vogel seinen Körper physiologisch um: Magen und Darm, Leber, Nieren und Salzdrüsen bilden sich zurück, und die Flugmuskulatur wird verstärkt.

In den Brutgebieten baut der Knutt seinen Körper erneut um. Die Flugmuskeln werden zurückgebildet, der Verdauungsapparat regeneriert, und die Geschlechtsorgane aufgebaut, sagte Brunckhorst: «Aus dem Flug-Knutt wird der Brut-Knutt.»

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 12:26 Uhr