Migration : Vollzug der Abschiebungshaft: Kabinett billigt Gesetzentwurf

von dpa

11. September 2018, 13:27 Uhr

Das Kabinett hat am Dienstag in Kiel dem Gesetzentwurf über den Vollzug der Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein zugestimmt. Der Gesetzentwurf sei ein ausgewogener Kompromiss zwischen notwendigen Sicherungsmaßnahmen und der Berücksichtigung humanitärer Gesichtspunkte, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Anfang 2020 soll in Glückstadt im Kreis Steinburg eine Abschiebehaftanstalt in Betrieb gehen, die auch die Nachbarländer Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nutzen können. Dafür ist das neue Gesetz notwendig. Die SPD hatte den ursprünglichen, inzwischen aber nachgebesserten Gesetzentwurf kritisiert. Wesentliche Elemente der humanen Flüchtlingspolitik des Landes würden geopfert.