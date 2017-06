Verkehr : Vollsperrung der A7 bei Neumünster: Sanierung im Elbtunnel

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Für die staugeplagten A7-Nutzer in Hamburg wird es in den kommenden zwei Wochen nicht einfacher. Eine Elbtunneltunnelröhre wird von diesem Samstag (20.00 Uhr) an bis zum 22. Juni (5.00 Uhr) gesperrt. Die Fahrbahndecke der ersten Röhre soll saniert werden, bevor im kommenden Jahr der Ausbau der A7 südlich des Tunnels beginnt. Für die Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch, wie der gut vier Kilometer lange Autobahnabschnitt offiziell heißt, auf acht Spuren soll im kommenden Jahr beginnen. Für die Bauzeit sind sechs Jahre veranschlagt. Die Megastützen, die die Autobahn tragen, werden vom Sommer an saniert.

Pressemitteilung zum Elbtunnel

Pressemitteilung zur Vollsperrung

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:33 Uhr