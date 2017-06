Unfälle : Vollsperrung auf A7 nach LKW-Unfall

Nach einem Unfall mit einem LKW auf Höhe der Anschlussstelle Schnelsen-Nord ist die A7 am Donnerstagabend in Richtung Süden gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, fuhr ein LKW-Fahrer aus ungeklärter Ursache in eine Leitplanke. Der leicht verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus seinem umgekippten Führerhaus befreit werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab Quickborn auf Landstraßen um. Vor der Unfallstelle stauten sich noch Fahrzeuge.

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 22:15 Uhr