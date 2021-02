Gesundheit : Virusvariante in Flensburg: Ausgangsbeschränkung kommt

Wegen der Ausbreitung der britischen Virusvariante müssen die Flensburger vorerst nachts zu Haus bleiben. Land und Stadt ziehen die Reißleine. Auch das Kontaktlimit wird weiter verschärft.

Flensburg | Erste Ausgangsbeschränkung in der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein: In Flensburg dürfen die Menschen ab Samstag mindestens eine Woche lang von 21.00 bis 5.00 Uhr ihre Häuser nur noch aus triftigem Grund verlassen. Arztbesuche und der Weg zur Arbeit...

