Museen : Virtuelles Landesmuseum zeigt Schüler-Projekt «Grenzgänge»

Das Virtuelle Landesmuseum Mecklenburg zeigt in seiner neuen Sonderausstellung «Grenzgänge» Wanderungen von Schülern an der einst scharf bewachten Grenze zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Gemeinsam haben Schüler aus Rostock, Eutin und Mölln den einstigen innerdeutschen Grenzraum erkundet, sich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt und Zeitzeugen befragt, wie die Stiftung Mecklenburg als Betreiber des Internet-Museums am Freitag mitteilte.