Verkehr : Vierter Pop-Up-Radweg: Mehr Platz auf der Hallerstraße

Hamburg hat einen vierten Pop-Up-Radweg bekommen.

Hamburg | Seit Sonntag kann zwischen Grindelberg und Rothenbaumchaussee in beide Richtungen der zeitlich begrenzt eingerichtete Fahrradstreifen genutzt werden, wie die Verkehrsbehörde am Sonntag in Hamburg mitteilte. Zwischen Außenalster und Grindelberg seien schon heute täglich etwa 3000 Radlerinnen und Radler unterwegs. Eine angemessene Radverkehrsinfrastrukt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.