Unfälle : Vierjähriger stirbt bei Verkehrsunfall: Fahrlässige Tötung?

Ein Vater steigt mit seinen beiden Söhnen aus seinem Auto. Plötzlich rast ein Fahrzeug in ihren Wagen. Der Vierjährige kommt dabei ums Leben.

Hamburg | Nach dem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntag in Hamburg ein vierjähriger Junge ums Leben kam, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen den 57 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacher. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 57-Jährige die Bramfelder Chaussee in Richtung stadtauswärts, teilte die Polizei am Montag mit. Aus noch ungek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.