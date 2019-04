Kriminalität : Vierfache Mutter in Flensburg getötet: Mann festgenommen

Eine vierfache Mutter stirbt in Flensburg eines gewaltsamen Todes. Ihr 42 Jahre alter Mann steht unter Tatverdacht. Er wird in der gemeinsamen Wohnung festgenommen. Um die vier Kinder kümmert sich das Jugendamt.

von dpa

11. April 2019, 15:05 Uhr

Eine vierfache Mutter ist in Flensburg am Donnerstagmorgen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ihr 42 Jahre alter Mann soll die 39-Jährige tätlich angegriffen und dabei so schwer verletzt haben, dass sie starb, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter ließ sich noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Zuvor waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen.

Besonders tragisch: Das Ehepaar hat vier Kinder im Alter von 6, 10, 13 und 16 Jahren. «Ich gehe davon aus, dass die Kinder zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung waren», sagte Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp der Deutschen Presse-Agentur. Sie könne aber nicht sagen, ob die Kinder das Geschehen unmittelbar mitbekommen haben. Die Kinder seien in die Obhut des Jugendamts übergeben worden. Die Tat ereignete sich gegen 8.25 Uhr, in Schleswig-Holstein sind derzeit Osterferien.

Nach Angaben der Oberstaatsanwältin soll es bereits vor der Tat Streit zwischen den Eheleuten gegeben haben. Sie konnte noch keine Angaben darüber machen, ob der Mann bereits vernommen wurde und ob sich zum Geschehen am Donnerstagmorgen äußern wolle. Er befindet sich im Gewahrsam. Am Freitag will die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob sie einen Haftbefehl beantragt. Die genaue Todesursache der Frau sollen nun Mediziner durch eine Obduktion des Leichnams klären.

Die afghanische Flüchtlingsfamilie war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 2015 nach Deutschland gekommen. Seit 2016 lebt sie in Flensburg.