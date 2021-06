Prozesse : Viereinhalb Jahre Haft für Brandstiftung an Hotel

Er wollte seinem Kumpel mitten in der Nacht Post bringen. Als der ihm die Tür vor der Nase zuschlug, legte der angetrunkene Mann wutentbrannt Feuer. Jetzt wurde er dafür verurteilt.

Kaltenkirchen | Nach einem Großfeuer in einem Hotel- und Restaurantkomplex in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat das Kieler Landgericht einen 26-Jährigen zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Schwurgericht unter dem Vorsitzenden Jörg Brommann ging dabei am Donnerstag von Brandstiftung aus. Ein vorsätzliches Tötungsdelikt mit vorsätzlicher Körperverletzung, wi...

