Kriminalität : Vier Verletzte nach Messerstecherei am Dammtor

Bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Hamburger Dammtorbahnhofs hat ein Mann am Sonntag drei andere Männer mit einem Messer verletzt. Ein Vierter erlitt eine Platzwunde am Kopf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Messerstiche trafen die Männer demnach in die Oberkörper, sie sind aber nicht lebensgefährlich. Wie der vierte Mann verletzt wurde, war noch unklar. Nach ambulanter Behandlung hätten die Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen können. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte der Sprecher keine Angaben machen

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 13:12 Uhr