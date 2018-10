Brände : Vier Menschen kommen nach Wohnungsbrand ins Krankenhaus

von dpa

01. Oktober 2018, 08:35 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand in Hamburg-Jenfeld haben Rettungskräfte vier Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, ist bislang unklar, was genau den Brand am Sonntagabend auslöste. Anwohner hatten Flammen auf dem Balkon einer Wohnung im vierten Stock eines Hochhauses gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen ihnen die Flammen bereits aus den Fenstern entgegen. Drei Frauen und ein Mann wurden aus der Wohnung geholt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Wenige Stunden zuvor hatte bereits eine Matratze in der Wohnung gebrannt, die aber schnell gelöscht werden konnte.