Kriminalität : Vier Jahre nach G20-Krawallen keine Anklage gegen Polizisten erhoben

Vier Jahre nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind bislang 133 der 169 Strafverfahren gegen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt eingestellt worden.

Hamburg | Anklage sei bislang in keinem Fall erhoben worden, geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken weiter hervor. „Die strafrechtliche Aufarbeitung von polizeilichen Straftaten ist völlig unzureichend und endet in der Regel mit Einstellungen“, sagte der Linken-Innenexperte Deniz Celik am Montag. Es sei ein erhebliches Rechtssta...

