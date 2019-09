Klima : Viele Tausend beim Klimastreik in Hamburg erwartet

Avatar_shz von dpa

20. September 2019, 12:19 Uhr

Viele Tausend Menschen sind am Freitag in Hamburg dem Aufruf zum globalen Klimastreik gefolgt. Die Polizei sprach von einem großen Zulauf, konnte zu Beginn der Fridays for Future-Kundgebung am Jungfernstieg am Mittag aber noch keine genauen Zahlen nennen. Erwartet wurden bis zu 30 000 Teilnehmer. Unterstützt wird die Jugendbewegung von Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbänden, Menschenrechts- und Friedensorganisationen. Zwischenfälle gab es zunächst nicht. Der Verlauf sei absolut friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke hatte «Verkehrsblockaden und radikale Aktionen» am Rande des Klimastreiks angekündigt.