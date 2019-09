Medien : Viele Stars bei Verleihung des Deutschen Radiopreises

Viele Stars des deutschen Showgeschäfts treffen sich heute zur Verleihung des Deutschen Radiopreises. Über den roten Teppich der Hamburger Elbphilharmonie werden unter anderem die Schauspieler Andrea Sawatzki, Dominic Raacke und Jörg Schüttauf laufen, wie die Organisatoren mitteilten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird erwartet.

Avatar_shz von dpa

25. September 2019, 01:59 Uhr

Weitere Stargäste des Abends sind Herbert Grönemeyer, Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Nico Santos, Simply Red, Udo Lindenberg und die Pianistin Khatia Buniatishvili. Erneut führt Moderatorin Barbara Schöneberger durch die Gala. In diesem Jahr hatte es mit 442 Einreichungen von 154 Radioprogrammen so viele Bewerbungen wie nie gegeben. Die Preise in zwölf Kategorien sind undotiert.

Die Verleihung wird live von 53 privaten und 15 öffentlich-rechtlichen Radio-Programmen übertragen und ist auch im Internet zu sehen. Das NDR Fernsehen strahlt die Gala ab 22.00 Uhr aus, weitere Dritte Fernsehprogramme der ARD zeigen sie ebenfalls zeitversetzt.

Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.