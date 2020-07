Fußball : VfB Lübeck verpflichtet Okungbowa vom Floridsdorfer AC

Aufsteiger VfB Lübeck verstärkt sich weiter für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga. Vom österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC wechselt Osarenren Okungbowa an die Lohmühle. Dort hat der 26-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben, teilten die Lübecker dazu am Sonntag mit.

05. Juli 2020, 11:22 Uhr

Der in Wien geborene Linksfüßer ist in seiner Karriere von einigen Verletzungen zurückgeworfen worden und daher «ein Spätzünder», sagte Sportdirektor Rocco Leeser über den Neuen. «Er ist multifunktional a...

