Fußball : VfB Lübeck mit Überraschungssieg gegen Hansa Rostock

Der abstiegsbedrohte VfB Lübeck hat überraschend den Aufstiegskandidaten FC Hansa Rostock besiegt und den letzten Tabellenplatz in der 2.

Lübeck | Fußball-Liga verlassen. In einem Nachholspiel besiegten die Lübecker am Mittwochabend im heimischen Stadion an der Lohmühle den Favoriten mit 1:0 (0:0) und tauschten am Tabellenende mit der SpVgg Unterhaching die Plätze. Der VfB liegt nur noch drei Punkte hinter einem Nichtaufstiegsplatz. Für das Tor des Tages sorgte Soufian Benyamina (48. Minute). ...

