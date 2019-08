Fußball : VfB Lübeck gibt Tabellenführung in Fußball-Regionalliga ab

Der VfB Lübeck hat die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord an Titelverteidiger VfL Wolfsburg II verloren. Allerdings mussten die Hansestädter tatenlos zusehen, da das Derby bei Holstein Kiel II aus Sicherheitsgründen auf den 15. Dezember verlegt worden ist. Auch Eintracht Norderstedt leistete keine Schützenhilfe, kassierte am Samstag eine 0:4-Niederlage in Wolfsburg. Es war die zwölfte Pleite im 13. Vergleich mit dem Angstgegner.

von dpa

25. August 2019, 18:59 Uhr

Im Verfolgerduell feierte Weiche Flensburg gegen die bis dato ungeschlagene zweite Mannschaft des Hamburger SV den ersten Heimsieg: Tim Wulff und Jovan Vidovic erzielten die Treffer beim 2:0 für die Fördestädter, die sich auf den vierten Platz verbesserten. In der Abstiegszone kassierte Schlusslicht Heider SV die fünfte Saisonniederlage. Beim 1:2 gegen die SV Drochtersen/Assel war der Anschlusstreffer durch Johan Giesler zu wenig.

Ebenfalls zu Hause und ebenfalls mit 1:2 unterlag der Nachwuchs des FC St. Pauli trotz prominenter Profi-Unterstützung gegen Hannover 96 II. Jannes Wieckhoff hatte die Braun-Weißen in Führung geschossen. Aufsteiger Altona 93 hatte gegen den TSV Havelse wieder einmal große Unterstützung durch seine Fans: 850 Zuschauer an der Adolf-Jäger-Kampfbahn sahen jedoch ein 0:3 gegen den TSV Havelse.