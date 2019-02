Fußball : VfB Lübeck auch nach dem 13. Heimspiel ungeschlagen

Der VfB Lübeck hat seine Heimserie in der Fußball-Regionalliga Nord ausgebaut: Der Tabellenzweite bleibt durch das 2:0 gegen Eintracht Norderstedt auch in der 13. Partie an der Lohmühle ungeschlagen. Vor 2235 Zuschauern erzielten Ahmet Arslan und Tommy Grupe die Tore.

von dpa

24. Februar 2019, 16:40 Uhr

Meister SC Weiche Flensburg kassierte nach zuletzt sechs ungeschlagenen Partien beim BSV Rehden ein 0:1. Holstein Kiel II bleibt nach dem 0:1 gegen den TSV Havelse Sechster. Dabei kassierte Kiels Torjäger Laurynas Kulikas nach 78 Minuten eine Rote Karte.

Im Abstiegskampf kam die zweite Mannschaft des FC St. Pauli gegen Lupo Martini Wolfsburg zu einem 2:0 und beendete damit die Negativ-Serie, in der das Team aus den vergangenen sieben Partien nur einen Punkt holte. Brian Koglin und Neuzugang Jakub Bednarczyk erzielten die Tore für die Hanseaten, die sich auf Platz zehn verbesserten. Der Nachwuchs des Lokalrivalen Hamburger SV tritt erst am Montag (20.15 Uhr/Sport1) beim Tabellenführer VfL Wolfsburg II an.