Prozesse : Verurteilt: Mann versprach Mädchen Marihuana für Sex-Fotos

Über WhatsApp verlangte er von einem zwölfjährigen Mädchen Sex-Fotos und ein Video in eindeutigen Positionen. Als Gegenleistung versprach ein 45-jähriger Mann ihr Marihuana. Das Plöner Amtsgericht verurteilte den Angeklagten am Donnerstag wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten und zwei Wochen. Zugleich muss der arbeitslose Mann aus dem Kreis Plön dem Kindesschutzbund 600 Euro zahlen.