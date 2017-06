Regierung : Vertrag für «Jamaika»-Koalition im Norden steht

vergrößern 1 von 1 Foto: André Klohn 1 von 1

Der Koalitionsvertrag für eine «Jamaika»-Koalition aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein steht. In rund neunstündigen Verhandlungen räumten die Verhandlungsspitzen der drei Parteien am Dienstag im Kieler Landeshaus letzte inhaltliche Unstimmigkeiten aus dem Weg. «Wir dürfen Ihnen sagen, dass wir durch sind mit den Verhandlungen», sagte CDU-Landeschef Daniel Günther am Abend. Die drei Partner hätten sich «auf alle Punkte verständigt». Am Abend stimmte dann die große Verhandlungskommission dem Vertrag zu. Sie hatte keine Änderungswünsche mehr an dem Vertragswerk, auf das sich die Parteispitzen zuvor geeinigt hatten.

Ende vergangener Woche noch hatte es mehrere Tage gekriselt zwischen Schwarz, Grün und Gelb. Letztlich dauerten die Verhandlungen aber nur knapp drei Wochen. Die Grundlagen des künftigen Regierungsprogramms wollen die designierten Partner an diesem Mittwoch vorstellen. «Wir wussten vorher, dass es im Innen- und Rechtsbereich, im Energiebereich, auch im Bildungsbereich hakelige Fragen gibt», sagte Günther. Dazu zählte beispielsweise die Form der Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren. «Wir haben aber auch in den Punkten gemeinsame Lösungen gefunden.»

Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold betonte nach der entscheidenden Gesprächsrunde: «Das war sehr anstrengend heute, hart würde ich nicht sagen». Sie habe schon «deutlich härtere Koalitionsverhandlungen» erlebt. «Ich kann für jedes einzelne Kapital des Vertrages sagen, dass die grüne Handschrift enthalten ist.» Sie sprach von einem «guten Vertrag» und empfehle ihren Parteifreunden dessen Annahme. Die rund 2400 Mitglieder der Partei entscheiden in einem Online-Entscheid darüber.

FDP-Landeschef Heiner Garg sprach von «anstrengenden letzten Tagen». «Es hat sich wirklich gelohnt», sagte er zum Koalitionsvertrag. Die Unterhändler seien sich nicht nur menschlich näher gekommen. «Wir haben es glaube ich geschafft, wirklich eine Zukunftsvision für Schleswig-Holstein aufzuschreiben, in der sich alle drei Partner gleichberechtigt wiederfinden.» Er empfehle den Liberalen daher die Annahme der Vereinbarung.

Die FDP will dazu zwar ebenfalls ihre Mitglieder befragen, letztlich wird darüber aber ein kleiner Parteitag entscheiden. «Ich glaube, dass dieses Bündnis eine echte Chance für Schleswig-Holstein sein kann», sagte Garg. Bei der CDU entscheidet ein Parteitag am 23. Juni über den Koalitionsvertrag.

Bereits bekannt sind Entscheidungen in den Bereichen Windenergie, Bildung und Flüchtlinge. An den windreichen Küstenstandorten will das Bündnis prüfen, ob die Erneuerung alter Windräder möglich ist, auch wenn die Standorte eigentlich außerhalb der künftig vorgesehenen Gebiete liegen. Außerdem will die künftige Koalition die Mindestabstände von Windrädern erhöhen.

An den Schulen will das Bündnis ab dem Schuljahr 2019/20 an den Gymnasien flächendeckend G9 - beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 - einführen. Die Gymnasien können sich einmalig entscheiden, ob sie beim Turboabitur nach acht Jahren bleiben wollen. In der Flüchtlingspolitik soll das zuständige Ministerium bei Rückführungen in Staaten mit besonders unübersichtlicher Sicherheitslage (wie derzeit Afghanistan) in jedem einzelnen Fall prüfen, «ob eine Rückkehr nach humanitären Gesichtspunkten zu verantworten ist».

Nach dem Saarland (2009-2012) ist es erst die zweite schwarz-grün-gelbe Koalition auf Länderebene. Günther will sich am 28. Juni zum Nachfolger von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) wählen lassen.

Für Freitag ist die Unterzeichnung eines Koalitionsvertrages vorgesehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll sich am Zuschnitt der sieben Ministerien nichts ändern. Die Union stellt im Kabinett künftig drei Minister (Bildung, Innen und Justiz), Grüne (Finanzen und Umwelt) und FDP (Wirtschaft und Soziales) jeweils zwei.

Die seit 2012 regierunde Koalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW), der Partei der dänischen Minderheit, war bei der Landtagswahl am 7. Mai abgewählt worden. Die Union ging als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. CDU, Grüne und FDP haben im Parlament an der Förde eine klare Mehrheit mit zusammen 44 der 73 Mandate.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 22:11 Uhr