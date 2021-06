Prozesse : Versuchter Totschlag mit Fleischerbeil - Gut drei Jahre Haft

Ein Koch will der Not in seiner Heimat Nepal entfliehen. In Hamburg beteiligt er sich an der Gründung eines Restaurants, fällt dabei aber auf einen Betrug herein. In seiner Wut greift er zum Fleischerbeil - und muss nun längere Zeit im Gefängnis bleiben.

Hamburg | Wegen beinahe tödlicher Schläge mit einem Fleischerbeil hat das Landgericht Hamburg einen Koch zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafkammer sprach den 45-jährigen Nepalesen am Mittwoch wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte (Az.: 621 Ks 3/21). Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.