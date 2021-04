Prozesse : Versuchter Mord: Sechs Jahre Haft für Ehemann

Vor dem Landgericht Itzehoe ist am Freitag ein 47 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Itzehoe | Nach einem Jahr im Gefängnis soll der alkohol- und cannabisabhängige Mann zunächst in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte im Juli in Heide (Dithmarschen) seine 31 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte. Die Frau, die als Nebenklägerin auftrat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.