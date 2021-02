Prozesse : Versuchter Mord in Pflegeheim: Urteil erwartet

Im Prozess um eine lebensgefährliche Hammerattacke in einem Pflegeheim in Wahlstedt wird heute (ab 9.00 Uhr) das Urteil am Kieler Landgericht erwartet.

Kiel | Die Anklage wirft einem 24-jährigen Altenpfleger vor, im Juli 2020 hinterrücks mit einem Schlosserhammer auf den Kopf einer jungen Kollegin eingeschlagen zu haben. Die Frau erlitt ein offenes Schädelhirntrauma. (Az.: 592 Js 42673/20) Die Staatsanwalt...

