Prozesse : Versuchter Mord in Pflegeheim: Sechs Jahre gefordert

Für die Hammer-Attacke eines Pflegers im Alten- und Pflegeheim in Wahlstedt (Kreis Segeberg) auf eine Kollegin hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Freiheitsstrafe gefordert.

Kiel | In ihrem Plädoyer vor dem Kieler Landgericht forderte die Staatsanwaltschaft am Freitag außerdem die Unterbringung des 24-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft wertete das Geschehen am 31. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.