Prozesse : Versklavung von Jesidinnen: Zwei Jahre Haft gefordert

Im Prozess um die Versklavung zweier Jesidinnen hat die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren für die Angeklagte gefordert.

Hamburg | Unter Einbeziehung einer bereits rechtskräftigen Verurteilung zu dreieinhalb Jahren solle sich eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren ergeben, erklärte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Der 36-jährigen Omaima A. wird vorgeworfen, als Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit in ...

