Prozesse : Versklavung von Jesidinnen: Geständnis nach Verständigung

Enthauptungen, Vergewaltigungen, Versklavungen: Von der Terrorherrschaft des Islamischen Staates will eine in Hamburg angeklagte Syrien-Rückkehrerin nur wenig mitbekommen haben. Aber einst ließ sie ihre Wohnung von Sklavinnen putzen. Das bedauere sie.

Hamburg | Nach der Einigung auf eine Maximalstrafe hat die Angeklagte im Hamburger Prozess um die Versklavung zweier Jesidinnen durch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ein Geständnis abgelegt. Die 36-jährige Omaima A. räumte am Freitag in einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung ein, dass sie Anfang 2016 ihre Wohnung in der syrischen Stadt R...

