Kriminalität : Verschwundene Mutter meldet sich: Wollte Sohn nur schützen

Über drei Wochen nach dem Verschwinden einer Mutter mit ihrem Kind bei Brunsbüttel soll sich die 41-Jährige in einer E-Mail gemeldet haben. Sie sei nur geflüchtet, um ihren Sohn zu schützen. Sie habe ihn davor bewahren wollen, dass der Junge in eine Pflegefamilie oder zu seinem «aggressiven» Vater komme, zitierten die «Dithmarscher Landeszeitung» und die «Bild»-Zeitung am Dienstag aus der Mail. Die Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine Mail eingegangen sei, deren Echtheit aber noch nicht verifiziert worden sei. Allerdings seien mehrere offizielle Dokumente beigefügt worden.

05. November 2019, 12:15 Uhr

Die Frau hatte Mitte Oktober einen Selbstmord im Watt vorgetäuscht und war dann mit ihrem achtjährigen Sohn verschwunden. Wenige Tage später hätte sie eine Haftstrafe wegen mehrerer Betrugsdelikte antreten müssen. Hierzu war sie im hessischen Hanau verurteilt worden, wo sie eine Zeit lang gelebt hatte.

In der Mail schreibt sie laut den Zeitungen, sie sei nicht wegen der drohenden Haftstrafe weggelaufen, sondern damit ihr Sohn nicht zu einer Pflegefamilie oder dem Vater komme, der sie mehrfach misshandelt und sexuell genötigt habe. Zudem habe er sie finanziell ruiniert.

Der 60-jährige Vater äußerte sich in der «Bild»-Zeitung. Er habe den Sohn zuletzt im September gesehen. «Ich wusste nicht, dass die Mutter Schulden hatte. Wir haben die letzten Jahre die Unterhaltung nur auf meinen Sohn ausgerichtet. Die Idee war nie, mit der Frau gemeinsam ein Kind zu haben. Sie nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so genau.»