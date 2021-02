Gesundheit : Verschärfte Corona-Regeln in Flensburg: Kaum Verstöße

Das Coronavirus breitet sich in Flensburg offenbar besonders schnell aus. Die Stadt hat die Kontaktbeschränkungen daher verschärft. Trotz frühlingshaften Wetters scheinen sich die Einwohner der Ostseestadt an die Regeln zu halten.

Flensburg | Trotz frühlingshaften Wetters haben sich die Flensburger am Samstag an die neuen Corona-Maßnahmen gehalten. Die Lage sei sehr unauffällig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe allenfalls ein oder zwei Anzeigen gegeben. Von der dänischen Polizei hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.