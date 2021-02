Gesundheit : Verschärfte Corona-Maßnahmen in Flensburg in Kraft getreten

Keine Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes, kein spätabendliches Pizzaholen, kein Einkaufen oder Spazierengehen: In Flensburg gelten nochmals schärfere Corona-Regeln. Auch Dänemark reagiert auf die Entwicklung.

Flensburg | Wegen sich schnell ausbreitender Coronavirus-Varianten gelten in Flensburg seit Mitternacht nochmals verschärfte Corona-Maßnahmen. So tritt am Samstag nun eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Sie betrifft die Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Arztbes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.