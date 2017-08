Wahlen : Versand der Wahlbenachrichtigungen in Hamburg startet

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Landeswahlleiter Oliver Rudolf gibt heute den Startschuss für den Versand der rund 1,3 Millionen Wahlbenachrichtigungen. Die Stimmberechtigten in der Hansestadt sollen von diesem Montag an ihre Benachrichtigungen für die Bundestagswahl am 24. September bekommen. Schon seit Dienstag können die Hamburger und Hamburgerinnen allerdings schon ihr Kreuzchen machen - per Briefwahl.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 00:40 Uhr